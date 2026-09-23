Stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 5,8 proc., wobec 5,8 proc. miesiąc wcześniej – podał Główny Urząd Statystyczny.

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej wcześniej szacował, że stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 5,9 proc.

Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w sierpniu 909,5 tys. wobec 906,4 tys. miesiąc wcześniej.

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 87,6 tys. wobec 99,7 tys. poprzednio.