Monika Pyrek czterokrotna uczestniczka Igrzysk Olimpijskich i trzykrotna medalistka mistrzostw świata w skoku o tyczce odwiedziła szkołę podstawową im. Józefa Młynarczyka w Przyborowie.
W zajęciach uczestniczyło prawie 400 dzieci ze szkól gminy miejskiej Nowa Sól:
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