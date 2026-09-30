Monika Pyrek czterokrotna uczestniczka Igrzysk Olimpijskich i trzykrotna medalistka mistrzostw świata w skoku o tyczce odwiedziła szkołę podstawową im. Józefa Młynarczyka w Przyborowie.

W zajęciach uczestniczyło prawie 400 dzieci ze szkól gminy miejskiej Nowa Sól: