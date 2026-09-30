Funkcjonariusze Lubuskiej Krajowej Administracji Skarbowej podczas kontroli sortowni przesyłek kurierskich w Gorzowie zabezpieczyli 215 produktów z podrobionymi znakami towarowymi. Wśród nich były m.in. ubrania, buty, zegarki, paski, torby i słuchawki.

Szacunkowa wartość zabezpieczonego towaru to ponad 436 tys. zł. Podróbki mogą nie spełniać wymaganych norm jakości i bezpieczeństwa, dotyczy to m.in. odzieży, obuwia czy zabawek.

Za wprowadzanie do obrotu podróbek może grozić nawet 5 lat więzienia.