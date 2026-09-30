Od jutra zaczną kursować nowe połączenia autobusowe między Gorzowem a Kostrzynem i Witnicą. Mają one być niezawodną alternatywą dla zawodnych pociągów PolRegio. Realizować będzie je prywatna spółka. Przejazdy sfinansują do spółki urząd marszałkowski z powiatem gorzowskim.

Mówi Arkadiusz Mieczyński, dyrektor departamentu infrastruktury transportowej w urzędzie marszałkowskim:

Uruchomione zostaną dwa nowe połączenia, po cztery pary autobusów na jedno – wyjaśnia Mieczyński:

Zarząd województwa wraz z powiatem gorzowskim za funkcjonowanie nowych połączeń do końca roku zapłacą ponad 370 tys. zł