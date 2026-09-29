Wojna, dyskryminacja czy kryzys klimatyczny – to tylko niektóre z tematów, które zostaną poruszone podczas festiwalu WATCH DOCS, który od 3 do 26 października odbędzie się w Zielonej Górze, Gubinie oraz w Nowej Soli.

W programie znalazły się m.in. filmy o wojnie na Ukrainie, sytuacji w Afganistanie oraz na temat handlu dziećmi. Zaplanowano także dyskusje z ekspertami.

– Tematyka filmów może być zaskakująca dla widzów – podkreśla organizator lubuskich wydarzeń Marcin Olechnowski:

Pierwsze spotkanie odbędzie się w zielonogórskim Kinie Newa – informuje Marcin Olechnowski:

Festiwal organizuje Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Wydarzenia w województwie lubuskim potrwają do 29 października. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.