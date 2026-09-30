W piątek (2 października) w Filharmonii Gorzowskiej gala inaugurująca sezon kulturalny 2026/2027. Głównym punktem wydarzenia jest wręczenie statuetek Motyli czyli dorocznej Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Gorzowa.

– Podobie jak w latach minionych, motyle będą dwa – mówi ina Czaińska, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta:

W nowy sezon kulturalny wprowadzi mieszkańców koncert orkiestry Filharmonii Gorzowskiej z gościem specjalnym:

Niestety, wejściówek na wydarzenie już nie ma.