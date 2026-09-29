8 zielonogórskich drzew zostanie objętych specjalistyczną ochroną. Mowa m.in. o dębie szypułkowym przy ul. Odrzańskiej w Łężycy oraz buku pospolitym przy ul. Bolesława Chrobrego. Dendrolodzy będą prowadzić systematyczne zabiegi konserwacyjne, czyli np. usuwanie wyschniętych gałęzi i pielęgnację ubytków.

Uchwałę w sprawie ochrony drzew radni podjęli jednogłośnie podczas dzisiejszej sesji rady miasta. Mówi radna Joanna Liddane:

– Roślinność w Zielonej Górze nie zawsze była odpowiednio zabezpieczana – dodaje radna:

Warto dodać, że na terenie Zielonej Góry znajduje się około 60 pomników przyrody.