8 zielonogórskich drzew zostanie objętych specjalistyczną ochroną. Mowa m.in. o dębie szypułkowym przy ul. Odrzańskiej w Łężycy oraz buku pospolitym przy ul. Bolesława Chrobrego. Dendrolodzy będą prowadzić systematyczne zabiegi konserwacyjne, czyli np. usuwanie wyschniętych gałęzi i pielęgnację ubytków.
Uchwałę w sprawie ochrony drzew radni podjęli jednogłośnie podczas dzisiejszej sesji rady miasta. Mówi radna Joanna Liddane:
– Roślinność w Zielonej Górze nie zawsze była odpowiednio zabezpieczana – dodaje radna:
Warto dodać, że na terenie Zielonej Góry znajduje się około 60 pomników przyrody.
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