Na polecenie prokuratora ze śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej funkcjonariusze CBA i Straży Granicznej zatrzymali dziś 11 osób w śledztwie dotyczącym Collegium Humanum – poinformowała we wtorek (29 września) na portalu X Prokuratura Krajowa.

PK dodała, że dalsze informacje poda po zakończeniu czynności z zatrzymanymi.

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński sprecyzował, że sześć osób zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a pięć Straży Granicznej.

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Na polecenie prokuratora ze śląskiego wydziału PZ PK funkcjonariusze @CBAgovPL i @Straz_Graniczna zatrzymali dziś 11 osób w śledztwie dotyczącym Collegium Humanum. Dalsze informacje po zakończeniu czynności. — Prokuratura (@PK_GOV_PL) September 29, 2026

Dodał, że osoby zatrzymane przez CBA pełnią obecnie lub pełniły wysokie funkcje na dwóch prywatnych uczelniach.

Ich role określi prokurator. Zatrzymane na terenie województwa mazowieckiego i wielkopolskiego osoby zostaną dowiezione do Prokuratury Krajowej w Katowicach i tam prokurator zadecyduje, jakie i komu zarzuty przedstawi

– powiedział Dobrzyński.

Podkreślił, że oprócz Collegium Humanum w sprawę zamieszanych jest jeszcze 26 innych, polskich uczelni.

Śledztwo w sprawie Collegium Humanum

Collegium Humanum powstało w 2018 r. w Warszawie. Z ustaleń śledztwa wynika, że w uczelni wystawiano fałszywe świadectwa ukończenia studiów MBA, a także licencjackich i magisterskich.

Były rektor Collegium Humanum Paweł Cz. wraz z innymi osobami miał wiele razy przyjmować korzyści majątkowe i osobiste w zamian za wystawianie dokumentów poświadczających nieprawdę. Według PK dokumentowanie fikcyjnych studiów oraz wydawanie nierzetelnych świadectw było możliwe dzięki współudziałowi rektora, pracowników uczelni oraz innych osób, w tym pełniących funkcje publiczne w instytucjach państwowych i samorządowych.

Dotychczas w całym śledztwie przedstawiono łącznie 475 zarzutów 83 podejrzanym. Wobec 13 podejrzanych stosowano tymczasowe aresztowanie. Wartość zabezpieczonego w postępowaniu mienia przekracza 176 mln zł. i 600 tys. euro.

Tydzień temu zapadł pierwszy wyrok w tej sprawie. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał sześciu byłych rektorów i prorektorów niepublicznych szkół wyższych m.in. na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata oraz wysokie grzywny.

Osoby te nie były bezpośrednio związane z uczelnią Collegium Humanum, ale w postępowaniu śledczy badali wątek działania Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Artura G. – byłego dyrektora biura i sekretarza zespołu nauk społecznych PKA, oskarżonego o powoływanie się na wpływy w Polskiej Komisji Akredytacyjnej i przyjęcie od władz Collegium Humanum korzyści majątkowej przekraczającej 900 tys. zł w zamian za uzyskanie dla uczelni szeregu pozytywnych decyzji, w tym zgód na nowe kierunki i filie uczelni.