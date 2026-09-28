Żarska policja zaprasza najstarszych mieszkańców regionu do udziału w spotkaniu pod nazwą „Strefa bezpiecznego seniora”. Wspólnie z innymi instytucjami z terenu miasta funkcjonariusze zachęcają do spotkania 1 października w Folwarku Zamkowym i rozmów o bezpieczeństwie.

Na miejscu czekać będą specjaliści, którzy udzielą porad z zakresu prawa, bezpiecznej bankowości czy reakcji na wystąpienie sytuacji kryzysowej. Jak mówi młodszy aspirant Żaneta Kumoś z Komendy Powiatowej Policji w Żarach jest to oferta kierowana do grupy społecznej najbardziej narażonej na różnego rodzaju zagrożenia:

Początek spotkania godzina 10.00.