W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa żarskie Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego zaprasza na spacer szlakiem zabytków polskiej stolicy Dolnych Łużyc. Jeszcze dziś można odwiedzić także placówkę i wziąć udział w warsztatach rękodzielniczych.

Zbiórkę uczestników spaceru historycznego zaplanowano przy siedzibie muzeum. Organizator wydarzenia Rafał Szymczak zaznacza, że będzie to ciekawe spotkanie. – Uczestnicy zajrzą tam, gdzie nie każdy może wejść. Oczywiście nie zabraknie ciekawych opowieści o odwiedzanych zakątkach – dodaje dyrektor placówki:

Początek spaceru po Żarach godzina 15.00.