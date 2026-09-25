Dziś w Żarach można było przenieść się w czasie o kilka wieków. Przy Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego stanęła średniowieczna wioska. Każdy odwiedzający to miejsce mógł wziąć udział w ciekawej lekcji historii.

Zaprezentowano między innymi dawne zawody. Miłośnicy kulinariów mogli przygotować samodzielnie podpłomyki. Dyrektor placówki Rafał Szymczak przybliżył historię początków miasta, kiedy funkcjonowała tu wieś okolnicowa. Sami uczestnicy wydarzenia pookreślali, że warto wziąć udział w tak przedstawionej lekcji. – Oprócz pokazów wiele wyjaśniają także osoby opowiadające choćby o dawnym rzemieślnictwie – mówią odwiedzający muzeum: