Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przekazał Nadleśnictwu Kłodawa ponad 67 ha. To miejsce jest cenne przyrodniczo i wyróżnia się walorami krajobrazowymi.

Dziś w siedzibie oddziału terenowego KOWR w Gorzowie dyrektor oddziału Marek Halasz i Tadeusz Szyszko, nadleśniczy z Kłodawy podpisali umowę w tej sprawie. Nadleśnictwo planuje wykorzystać pozyskany teren na potrzeby małej retencji i utworzyć tam leśny zbiornik retencyjny. Ma on gromadzić wodę i stanowić naturalną rezerwę dla roślin i zwierząt. Mówi Marek Halasz, dyrektor oddziału terenowego KOWR w Gorzowie;

– Woda to życie – podkreślał dziś Tadeusz Szyszko, nadleśniczy nadleśnictwa Kłodawa:

Przekazany dziś teren znajduje się w pobliżu dawnej miejscowości Marzęcin na północ od Mironic.

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