Zarówno niedzielne popołudnie (27 września), jak i poniedziałek będą ciepłe, do 23 st. C, i słoneczne. Natomiast najbliższej nocy na wschodzie i południu kraju będą mgły ograniczające widzialność do 200 m — przekazał PAP synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.

Do końca niedzieli (27 września) będzie piękna, słoneczna pogoda. Jeszcze lokalnie na północy kraju mogą wystąpić zamglenia czy silne mgły, ale popołudnie i wieczór będą na ogół słoneczne.

Najchłodniej będzie w okolicach Helu i na Wybrzeżu, tam na termometrach będzie 16-17 st. C, na północnym wschodzie 18 st. C, a na przeważającym obszarze kraju około 20 st. C.

Najcieplej będzie na ziemi lubuskiej i na Dolnym Śląsku, tutaj miejscami słupki rtęci wzrosną do około 22-23 st. C. Wiatr na wschodzie synoptycy prognozują jako słaby, wiejący ze wschodu, natomiast na zachodzie – słaby i w ciągu dnia umiarkowany, wschodni, skręcający na południowo-wschodni.

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Najbliższa noc w całym kraju zapowiada się pogodnie, ale synoptyk ostrzegł, że ponownie miejscami utworzą się silne zamglenia oraz mgły. – One są lokalnie możliwe w całym kraju, natomiast najwięcej tych mgieł będzie we wschodniej i w południowej części kraju. Podczas mgieł widzialność może miejscami spaść do około 200 m — powiedział Makarewicz.

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Termometry wskażą miejscami od 4 st. C we wschodniej części kraju, około 5-7 st. C w centrum; najcieplej będzie na zachodzie, tam możliwe 8-10 st. C. Wiatr w nocy będzie wszędzie słaby, z południowego wschodu.

W poniedziałek w całym kraju zapowiada się bardzo ładna pogoda. Miejscami rano mogą się utrzymywać mgły, które się utworzyły w nocy. Makarewicz przypomniał, że podczas występowania mgieł widzialność może być nadal ograniczona do około 200 m. Natomiast już w ciągu dnia, po zaniku mgieł, wszędzie prognozuje się piękną i słoneczną pogodę.

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Najchłodniej może być na północy i wschodzie, tam prognozuje się około 17 st. C. W przeważającej części kraju temperatura wyniesie 20-21 st. C. Ponownie najcieplej będzie na zachodzie, w tym na ziemi lubuskiej, gdzie słupki rtęci pokażą około 23 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z południowego wschodu.

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie może być na ogół małe, a miejscami nawet będzie bezchmurnie. Ponownie miejscami mogą się utworzyć silne zamglenia oraz mgły. Prognozuje się od 5 st. C miejscami na wschodzie, do 8-10 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby z południowego wschodu.

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