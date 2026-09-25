Podczas jesiennego porządkowania ogrodu warto pozostawić mały kopiec liści w rogu działki. To doskonałe schronienie dla jeży, które już przygotowują się do zimy i poszukują bezpiecznego miejsca. Leśnicy przypominają, aby pamiętać o takich zabiegach.

Ssak ten poluje nocą, a w dzień przebywa w ukryciu. Jak zaznacza Michał Szczepaniak z Nadleśnictwa Żagań pozostawione gałęzie czy deski złożone pod płotem mogą służyć za miejsce, gdzie jeże przezimują. – Warto przygotować takie schronienie – mówi nadleśniczy:

– To bardzo pożyteczne zwierzę, bo żywi się owadami, ślimakami i innymi bezkręgowcami, które są często utrapieniem działkowców – podkreśla żagański leśnik:

Dodajmy, że jeże są uznawane za jedne z najstarszych ssaków w Europie.