W gotyckim kościele pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Lubanicach w gminie Żary znajduje się wyjątkowy zabytek. Są to drzwi okute elementami zbroi średniowiecznej. Na tę architektoniczną perłę zwrócili uwagę specjaliści z Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza.

Naukowcy prowadzą badania skąd wziął się w tym miejscu tak cenny artefakt. Jak zaznacza dyrektor placówki doktor Arkadiusz Michalak to odkrycie ma bardzo niewiele podobnych analogii. W Polsce jest to jedyny taki zabytek. – Znalezisko wiele mówi nie tylko na temat samych zbrojnych, którzy pozostawali w służbie ówczesnych władców, ale także mówi obyczajowości tamtych czasów:

– Zdobienia na drzwiach miały nie tylko charakter zdobniczy. Miały chronić przed złem – zaznacza archeolog:

Dodajmy, że kościół w Lubanicach wybudowany został w XII wieku.