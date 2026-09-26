15 kobiet przez najbliższe pięć lat będzie doradzać władzom miasta i zgłaszać własne inicjatywy. Pierwsza w historii Zielonej Góry Rada Kobiet rozpoczęła kadencję 2026–2031. Jej inauguracyjne posiedzenie odbyło się w piątkowe popołudnie, 25 września, w ratuszu.

W piętnastoosobowym składzie są przedstawicielki różnych środowisk i zawodów. To między innymi policjantka, nauczycielka, przedsiębiorczynie, radczyni prawna, urzędniczki, pracownica MOPS-u oraz rzeczniczka Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Podczas pierwszego posiedzenia rada wybrała swoje prezydium. Przewodniczącą została Zofia Szozda, jej zastępczyniami Sylwia Pędzińska i Ewa Michalewicz, a sekretarzem Idalia Łyczkowska.

Nowe gremium ma być dla władz miasta przede wszystkim głosem kobiet. Rada będzie opiniować miejskie działania, ale także przedstawiać własne pomysły. Wśród tematów, którymi chce się zajmować, są między innymi zdrowie, edukacja, kultura, równouprawnienie, sytuacja kobiet na rynku pracy i wspieranie przedsiębiorczości.

Pierwsza kadencja Zielonogórskiej Rady Kobiet potrwa do 2031 roku.

Zielonogórska Rada Kobiet – kadencji 2026-2031:

1. Jadwiga Bocho-Kokot

2. Dominika Dauksza

3. Joanna Jakuć-Towarnicka

4. Aneta Janecka

5. Anna Łoś-Tomiak

6. Idalia Łyczkowska

7. Ewa Michalewicz

8. Sylwia Pędzińska

9. Marta Rybicka-Grzesiak

10. Natalia Sawa

11. Elżbieta Joanna Sidorowicz

12. Aleksandra Stencel

13. Zofia Franciszka Szozda

14. Aneta Szpak-Korycka

15. Anna Wierzbicka