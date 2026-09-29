Tuż przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego NFZ przypomina studentom i ich rodzicom o ubezpieczeniu zdrowotnym.

Studenci wracający na uczelnię po wakacyjnej pracy powinni pamiętać o ubezpieczeniu zdrowotnym. Jeśli podczas wakacji pracowali na umowie o pracę, po jej zakończeniu muszą zostać ponownie zgłoszeni do ubezpieczenia. Osoby, które nie ukończyły 26 lat, mogą zostać zgłoszone jako członkowie rodziny przez rodzica czy opiekuna prawnego. Warto zadbać o to jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego, by mieć pewność, że studentowi przysługuje prawo do bezpłatnego leczenia. Mówi Joanna Branicka, rzecznik NFZ w woj. lubuskim:

Studentów, którzy podczas nauki również pracują do ubezpieczania zgłasza pracodawca:

Nowy poradnik pacjenta znajdziecie na stronie internetowej www.nfz.gov.pl