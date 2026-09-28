314 spraw, 678 podejrzanych, 1598 zarzutów i ponad 484 milionów złotych zabezpieczonego majątku – tak premier Donald Tusk podsumowuje w mediach społecznościowych rozliczenia rządów Zjednoczonej Prawicy:

Szef rządu zamieścił w sieci nagranie:

W ubiegłym tygodniu dwie osoby zostały zatrzymane w związku z nieprawidłowościami w Polskiej Fundacji Narodowej. Zdaniem prokuratury, działania Anny P. i Piotra M. były prowadzone na szkodę instytycji i oczerniały polskie sądy.

Śledczy poinformowali również o zarzutach postawionych Arturowi K. w sprawie dotyczącej afery ZondaCrypto. Ma on odpowiadać za wyprowadzenie z giełdy kryptowalut znacznych środków.