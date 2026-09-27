Brytyjska policja zatrzymała pięć osób pod zarzutem przygotowywania ataku terrorystycznego koło bazy RAF wykorzystywanej przez amerykańskie lotnictwo.

Londyńska policja metropolitalna, która prowadzi postępowania związane z terroryzmem, wydała oświadczenie (27 września), w którym podała, że o godz. 0.45 otrzymała informację o trzech podejrzanych pojazdach, które miały zmierzać w kierunku bazy RAF.

Wokół miejsca zdarzenia utworzono 400-metrowy kordon policyjny. Ewakuowano 85 domów w pobliskiej wsi Whelford. Na miejsce przybyła wojskowa jednostka saperska. Na zdjęciach z powietrza telewizji Fox News widać robota saperskiego, który przemieszcza się między trzema białymi ciężarówkami.

Rzecznik amerykańskich sił powietrznych oświadczył, że ze względów bezpieczeństwa nie będzie omawiać konkretnych środków podjętych w związku z incydentem.

Policja hrabstwa Gloucestershire poinformowała, że sytuacja w pobliżu bazy „wydaje się być opanowana”.

Brytyjski minister obrony Wes Streeting podziękował służbom ratunkowym i jednostkom specjalnym za adekwatną reakcję na incydent, a premier Andy Burnham jest na bieżąco informowany o sytuacji – podał rzecznik brytyjskiego rządu.

Kilka godzin wcześniej policja przekazała, że zatrzymano kilka osób na mocy ustawy o materiałach wybuchowych.

Incydent w okolicy ważnej bazy

Baza Royal Air Force Fairford jest od pierwszych tygodni wojny z Iranem używana przez siły powietrzne USA do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe, wykorzystywane do ostrzału statków w cieśninie Ormuz.

W lipcu rząd brytyjski zapewnił o gotowości sił zbrojnych na ewentualne ataki, kiedy irańska Gwardia Rewolucyjna ostrzegła przed udostępnianiem bazy Fairford amerykańskim bombowcom. Jednocześnie uprzedzono operatorów infrastruktury krytycznej o rosnącym zagrożeniu ze strony Rosji, obawiając się sabotażu i cyberataków. Kreml kategorycznie zaprzecza takim oskarżeniom.