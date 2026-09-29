Wzrost PKB prognozujemy w 2027 r. na poziomie 3 proc., a inflacja ma wynieść 2,8 proc. – powiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

We wtorek (29 września) Rada Ministrów przyjęła projekt budżetu na 2027 r. Jak powiedział w trakcie wtorkowej konferencji prasowej minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, w projekcie założono wzrost PKB na poziomie 3 proc.

Ten wzrost staje się wzrostem coraz bardziej zrównoważonym, bo opiera się już nie tylko na silnym konsumencie, ale coraz wyraźniej widzimy przyspieszenie, jeśli idzie o inwestycje

– powiedział minister Domański.

Dodał, że na obronność w budżecie zapisano 198 mld zł, co stanowi 4,5 proc. PKB. Na ochronę zdrowia zaplanowano 274 mld zł, a 46 mld zł na naukę i szkolnictwo wyższe.

Propozycja zmian w podatku PIT. Rząd przyjął projekt

Podniesienie pierwszego progu podatkowego ze 120 tys. do 130 tys. zł oraz wprowadzenie nowej, 24-proc. stawki PIT dla osób zarabiających od 130 do 150 tys. zł zakłada projekt ustawy, który we wtorek przyjął rząd – przekazał Domański.

Dodał, że projektowane przepisy przewidują również podwyżki podatków, które mają sfinansować te plany.

Podczas dzisiejszego posiedzenia rządu przyjęliśmy cały pakiet projektów podatkowych, m.in. zmiany w stawkach podatku PIT. Podwyższamy pierwszy próg do 130 tys. zł, wprowadzamy stawkę pośrednią w wysokości 24 proc. do kwoty 150 tys. zł, co oznacza, że najwyższa stawka podatkowa 32 proc. będzie obowiązywała po przekroczeniu 150 tys. zł

– powiedział na wtorkowej konferencji Domański.

Podkreślił, że na tym rozwiązaniu skorzysta co najmniej 3,5 mln podatników.

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Zmiany w skali podatku dochodowego od osób fizycznych w połowie sierpnia zapowiedział premier Donald Tusk.

Projekt zakłada podwyższenie pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tys. zł. Stawka w tym progu pozostanie na poziomie 12 proc. Ponadto proponuje się wprowadzenie nowego progu obejmującego dochody w przedziale od ponad 130 do 150 tys. zł ze stawką 24 proc. Dochody powyżej 150 tys. zł zostaną objęte stawką 32 proc.

W celu sfinansowania powyższej propozycji rząd planuje również podwyżki niektórych podatków, w tym zwiększenie stawki CIT płaconego przez podatników, których przychody z poprzedniego roku przekroczyły 50 mln euro z 19 do 22 proc. Poza tym projekt zakłada podwyższenie daniny solidarnościowej (z 4 do 5 proc.) oraz zmiany w zasadach stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Ministerstwo Finansów prognozuje, że w ciągu 10 lat po wejściu w życie proponowanych zmian budżet państwa straci na nich niemal 57,7 mld zł. Jednocześnie całościowe dochody państwa wzrosną o prawie 26,5 mld zł, głównie dzięki większym wpływom do NFZ (31,3 mld zł), do JST (29,6 mld zł) oraz do Funduszu Solidarnościowego (23,2 mld zł).

Szereg projektów ustaw podatkowych przyjęty przez rząd

Rada Ministrów przyjęła szereg projektów ustaw dotyczących podatków, w tym projekt o zasadach opodatkowania fundacji rodzinnych.

Szef resortu finansów ocenił, że obecne zasady opodatkowania fundacji rodzinnych są wykorzystywane do „bardzo agresywnej, nieuczciwej optymalizacji podatkowej».

„Nie taki był cel, z jakim fundacje rodzinne zostały wprowadzone. Co do zasady miały one ułatwiać sukcesję majątku, a nie służyć agresywnej optymalizacji podatkowej» – powiedział Domański.

Jak dodał, projekt przewiduje uszczelnienie systemu poprzez ograniczenie możliwości osiągania części dochodów za pośrednictwem fundacji rodzinnych. Zakłada również podwyższenie stawki podatku przy wypłacie środków z fundacji z 15 proc. do 19 proc. oraz wprowadzenie dwuletniego okresu posiadania aktywa przez fundację przed skorzystaniem z preferencji podatkowych.

Minister poinformował także, że rząd wrócił do projektu zmian dotyczących tzw. opłaty cukrowej, który wcześniej został zawetowany przez prezydenta.

Według Domańskiego przesłanką dla ponownego procedowania projektu są zarówno dane dotyczące problemu otyłości w Polsce, jak i potrzeba wzmocnienia finansowania ochrony zdrowia.

96 proc. dochodów z opłaty cukrowej trafia bezpośrednio do Narodowego Funduszu Zdrowia. To nie są środki wzmacniające budżet państwa

– powiedział minister, odnosząc się do wcześniejszych argumentów prezydenta przeciwko ustawie.

Ministrowie przyjęli także nowelizację przepisów dotyczących Polskiej Strefy Inwestycji. Zmiany mają zwiększyć pewność podatkową przedsiębiorców oraz wprowadzić elektronizację procesu wydawania decyzji o wsparciu inwestycji.

Minister poinformował też, że rząd przyjął projekt ustawy przewidujący dopłaty do 50 proc. ceny energii elektrycznej dla przedsiębiorstw z sektorów energochłonnych.

Domański podkreślił, że wysokie ceny energii w Europie osłabiają konkurencyjność przemysłu względem firm ze Stanów Zjednoczonych i Azji.

Tworzy to trudne warunki dla konkurowania polskich firm sektora stalowego, spożywczego, chemicznego i całej szerokiej grupy sektorów energochłonnych

– powiedział minister.

Jak zaznaczył, nowe rozwiązanie umożliwi pokrycie do połowy kosztów energii elektrycznej ponoszonych przez przedsiębiorstwa z tych branż. Jednocześnie połowa środków uzyskanych w ramach wsparcia ma zostać przeznaczona na inwestycje związane z transformacją energetyczną i poprawą efektywności energetycznej zakładów.

Chcemy nie tylko przekazywać środki, ale również doprowadzić do tego, aby przemysł inwestował w poprawę swojej efektywności energetycznej

– wskazał Domański.

Państwowy dług publiczny

Nie prognozujemy, aby do 2030 r. naruszony został konstytucyjny próg długu na poziomie 60 proc. PKB

– powiedział minister finansów i gospodarki.

Dodał, że państwowy dług publiczny wyniesie 55,09 proc. PKB w 2027 r., 58,6 proc. PKB w roku 2028, a szczytowy poziom przypadnie na 2029 r., kiedy będzie to 59,2 proc.

Mamy państwowy dług publiczny oraz państwowy dług publiczny netto. Państwowy dług publiczny netto stosujemy do ustawy o finansach publicznych

– przypomniał minister finansów.

Wyjaśnił, że według strategii zarządzania długiem, państwowy dług publiczny netto wyniesie 54,7 proc. w 2027 r., w 2028 r. – jak podkreślił Domański – jest prawdopodobieństwo przekroczenia poziomu 57,4 proc. PKB, w 2029 r. ma być to 58,1 proc. PKB, a w 2030 r. – 57,3 proc. PKB.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, jeśli państwowy dług publiczny przekroczy poziom 55 proc. PKB, to w roku przypadającym po roku, w którym ta relacja została ogłoszona, przyjmuje się budżet bez deficytu, albo z takim poziomem różnicy dochodów i wydatków, który zagwarantuje spadek relacji długu Skarbu Państwa do PKB w stosunku do relacji ogłoszonej dla roku, w którym to przekroczenie nastąpiło.