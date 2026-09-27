Żużlowcy Gezet Stali Gorzów i Hunters PSŻ Poznań zmierzą się dzisiaj w pierwszym spotkaniu o prawo startu w przyszłym sezonie w PGE Ekstralidze.

Atut własnego toru będzie po stronie drużyny z Poznania. Na dodatek Stal wystąpi tam nie tylko bez Jacka Holdera i Oskara Palucha, ale także Adama Bednarza. Jak mówi trener Piotr Paluch pod znakiem zapytania stoi także występ Igora Korduna.

W minionym tygodniu do składu Stali dołączył Kevin Fajfer, który w przeszłości był zawodnikiem poznańskiego klubu i trener Paluch liczy na to, że znajomość toru pozwoli mu na zdobycie ważnych punktów.

Pod nieobecność aż trzech zawodników młodzieżowych wiadomo, że w co najmniej trzech wyścigach wystartuje Oskar Chatłas.

Mecz Hunters PSŻ Poznań – Gezet Stal Gorzów rozpocznie się dzisiaj o 19.30. Transmisja na naszej antenie.