Żużlowcy Gezet Stali Gorzów i Hunters PSŻ Poznań zmierzą się dzisiaj w pierwszym spotkaniu o prawo startu w przyszłym sezonie w PGE Ekstralidze.
Atut własnego toru będzie po stronie drużyny z Poznania. Na dodatek Stal wystąpi tam nie tylko bez Jacka Holdera i Oskara Palucha, ale także Adama Bednarza. Jak mówi trener Piotr Paluch pod znakiem zapytania stoi także występ Igora Korduna.
W minionym tygodniu do składu Stali dołączył Kevin Fajfer, który w przeszłości był zawodnikiem poznańskiego klubu i trener Paluch liczy na to, że znajomość toru pozwoli mu na zdobycie ważnych punktów.
Pod nieobecność aż trzech zawodników młodzieżowych wiadomo, że w co najmniej trzech wyścigach wystartuje Oskar Chatłas.
Mecz Hunters PSŻ Poznań – Gezet Stal Gorzów rozpocznie się dzisiaj o 19.30. Transmisja na naszej antenie.
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