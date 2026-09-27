Warsztaty dla młodzieży i konsultacje dla rodziców to program zbliżającego się Tygodnia Zdrowia Psychicznego zaplanowanego w dniach 5 – 10 października i organizowanego przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie.

Jak twierdzi Krystyna Koniarek z gorzowskiej Poradni, aktywności przeznaczone dla szkół są bardzo ważne, bo dotykają problemu radzenia sobie z presją.

Zajęcia dla młodych ludzi będą odbywać się w godzinach przedpołudniowych. Natomiast popołudniu odbędą się konsultacje dla rodziców – dodaje Krystyna Koniarek. Szczegółowe godziny dostępne będą na stronie Poradni.

Poradnia przygotowuje się również do uruchomienia grupy wsparcia dla rodziców.

Wszystkie zaplanowane zajęcia będą realizowane w gorzowskiej Poradni przy ulicy Teatralnej 23.

Przedsięwzięcie organizowane jest z okazji przypadającego na 10 października Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego ustanowionego w 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego. Szczegóły Tygodnia Zdrowia Psychicznego dostępne są na stronie Poradni: http://www.zppp-gorzow.pl/