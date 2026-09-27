Dzisiaj pierwszy mecz barażowy o prawo startu w PGE Ekstralidze 2027. Hunters PSŻ Poznań podejmuje Gezet Stal Gorzów.
My zapytaliśmy gorzowian o szanse naszej drużyny.
Dzisiaj pierwszy mecz barażowy o prawo startu w PGE Ekstralidze 2027. Hunters PSŻ Poznań podejmuje Gezet Stal Gorzów.
My zapytaliśmy gorzowian o szanse naszej drużyny.
150 zawodników bierze dzisiaj udział w Mistrzostwach Polski Juniorów i Weteranów w Kulturystyce i Fitness w hali gorzowskiego CEZiB-u. Najmłodszy...
Wielki sukces młodych strażaków z województwa lubuskiego! Aż 29 Dziecięcych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z naszego regionu znalazło się w...
Nikola Grbić powtórzył sukces z 2023 roku, ponownie prowadząc polskich siatkarzy do dwóch złotych medali - Lidze Narodów i przede...
Kevin Fajfer dołączył do drużyny Gezet Stali Gorzów i pojedzie w barwach gorzowskiego klubu w niedzielnym meczu z Hunters PSŻ...
Środkowy reprezentacji Polski Bartłomiej Lemański jest przekonany, że jeśli biało-czerwoni siatkarze w półfinale utrzymają poziom, który prezentowali dotychczas w mistrzostwach...
- To jedna z najbardziej wyrównanych grup. Każda drużyna ma różne cele, ale wszyscy trenerzy mówią, że chcą wygrać -...
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