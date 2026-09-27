Kilkanaście organizacji pozarządowych z naszego regionu prezentuje się dzisiaj w Zagrodzie Młyńskiej w Bogdańcu w ramach Targów Aktywności Społecznej i programu „Centrum Wsparcia NGO – podregion gorzowski”.

To świetna okazja, by zobaczyć jakie problemy na co dzień rozwiązują tego typu organizacje na rzecz społeczności lokalnej – twierdzi jedna z organizatorek przedsięwzięcia Marta Stachowska z Fundacji na rzecz Collegium Polonicum.

Równocześnie w Zagrodzie odbywają się dzisiaj Targi Rękodzielnictwa w ramach programu „Dziedzictwo pogranicza w tańcu i rękodziele”. Muzeum Lubuskie zaprosiło do Bogdańca twórców, by zaprezentować ich dorobek. Mówi Ewa Pawlak, dyrektorka Muzeum.

Uczestnicy Targów mają do dyspozycji stoiska organizacji pozarządowych i warsztaty. Jak się okazuje oferta imprezy bardzo się spodobała odwiedzającym.

Targi potrwają w Zagrodzie Młyńskiej w Bogdańcu do godziny 18.00.