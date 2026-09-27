„Potop”, „Tarpany” czy „Niemcza 1017 rok” – muzykę z tych i wielu innych filmów Zielonogórzanie mogli usłyszeć podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Tadeusza Bairda. Wydarzenie, które odbyło się już po raz trzeci, trwało przez cały weekend. Na scenie zielonogórskiej filharmonii wystąpiły orkiestry symfoniczne, pianiści oraz zespoły dla dzieci.

Festiwal podsumował recital Marcina Maseckiego, pianisty z Warszawy. Wzięły w nim udział dziesiątki mieszkańców:

Jak mówi prof. Barbara Literska, przewodnicząca rady programowej festiwalu, hasłem tegorocznej imprezy było „Baird vs film”:

– Tadeusz Baird patronuje naszej filharmonii – podkreśla Marta Wesołek, wicedyrektorka Filharmonii Zielonogórskiej:

Warto dodać, że Tadeusz Baird to jeden z najważniejszych kompozytorów polskiej awangardy XX wieku