Koszykarze Diablo Chairs SKM-u Zastalu Zielona Góra pokonali na wyjeździe Roben Gimbasket Wrocław 99:53 w meczu drugiej kolejki II ligi.
To druga wygrana Zielonogórzan w tym sezonie. Z kompletem punktów znajdują się oni na pozycji wicelidera tabeli grupy D.
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