Wprowadzenie maksymalnego wynagrodzenia lekarzy na poziomie 240 złotych za godzinę brutto i praca na najwyżej dwóch etatach – takie zmiany zapowiada premier w ochronie zdrowia.

Premier Donald Tusk powiedział przed posiedzeniem rządu, że zmiany będą służyć zabezpieczeniu systemu opieki zdrowotnej przed wyciekaniem publicznych pieniędzy i przed innymi nadużyciami:

Premier podał przykłady skrajności w płacach lekarzy:

Rząd przygotował pięć projektów ustaw, które mają zmienić sytuację w ochronie zdrowia.