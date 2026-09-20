Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko podejrzanym o kradzież we wrześniu 2025 r. Lexusa należącego do rodziny premiera Donalda Tuska. Termin rozprawy nie został jeszcze wyznaczony.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Mariusz Duszyński powiedział PAP w niedzielę, że akt oskarżenia przeciwko dwóm podejrzanym został skierowany do Sądu Rejonowego w Elblągu 18 sierpnia br. Wcześniej prokuratura nie podawała komunikatu w tej sprawie.

Termin rozprawy nie został jeszcze wyznaczony

– dodał prok. Duszyński.

40-letni Łukasz W. oraz 43-letni Stefan N. zostali oskarżeni o to, że wspólnie i w porozumieniu dokonali kradzieży z włamaniem Lexusa należącego do rodziny szefa rządu. Pierwszy podejrzany usłyszał łącznie sześć zarzutów i nadal jest tymczasowo aresztowany.

Ukradli samochód rodziny premiera

Jak podała prokuratura, Łukasz W. jest też oskarżony o popełnienie dwóch kolejnych przestępstw, polegających na kradzieży z włamaniem samochodów w Elblągu i Sopocie oraz o popełnienie trzech przestępstw polegających na użyciu jako autentycznych podrobionych tablic rejestracyjnych poprzez umieszczenie ich na uprzednio skradzionych samochodach.

Stefan N. został zwolniony z aresztu w lutym.

Informację o skierowaniu aktu oskarżenia do sądu podało TVP Info.

Do kradzieży auta należącego do rodziny Donalda Tuska doszło we wrześniu ub.r. w Sopocie, w okolicy domu premiera. Kilka godzin od zgłoszenia kradzieży funkcjonariusze odnaleźli auto na jednym z parkingów w Gdańsku.