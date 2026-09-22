Koalicja Obywatelska chce, by sprawę doniesień o płatnych spotkaniach z prezydentem zbadała prokuratura. Politycy tej partii skierowali do Prokuratury Krajowej wniosek o podejrzeniu przestępstwa płatnej protekcji.

Ma to związek z publikacją „Newsweeka” i Radia Zet. Media te donoszą, że w czasie forum gospodarczego w Stanach Zjednoczonych przedstawicielom biznesu oferowano pakiety za 100 tysięcy dolarów, dzięki którym mogliby mieć możliwość spotkania z głową państwa twarzą w twarz. American-Polish Ecomomic Summit odbyło się wczoraj.

We wniosku do prokuratury posłowie Koalicji Obywatelskiej zwracają uwagę między innymi na wątek Karola Rabendy z Kancelarii Prezydenta, który miał wysyłać zaproszenia na spotkania z Karolem Nawrockim. Sytuacja jest niepokojąca i bulwersująca mówił podczas konferencji prasowej europoseł Michał Szczerba:

Poseł Patryk Jaskulski mówił, że cennik spotkań z prezydentem to uderzenie w powagę państwa. Dodał, że sprawę trzeba wyjaśnić i stad wniosek do prokuratury o jej zbadanie.

Polityk pytał też o skład delegacji towarzyszącej głowie państwa. Chodzi o przedstawicieli biznesu, których zaproszono w ramach inicjatywy „Prezydencki Pokład Biznesu:

Nikt nie musi płacić za spotkanie z prezydentem – oświadczył Karol Nawrocki. Prezydent, który przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych, zdementował medialne doniesienia dotyczące spotkań z jego udziałem. Podkreślił, że sam decyduje o swoim kalendarzu – o tym kiedy i z kim się spotyka. Zaprzeczył, jakoby można było „kupić czas prezydenta.