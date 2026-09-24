Czy umowa cywilnoprawna może zostać zamieniona na umowę o prace? O tym i o nowych zasadach kontroli zatrudnienia rozmawiają dziś specjaliści z całego kraju podczas konferencji w Zielonej Górze.

Od lipca Państwowa Inspekcja Pracy może szczegółowo kontrolować zatrudnienia i żądać przekształcenia umowy.

Zdaniem Marka Cebuli, wojewody lubuskiego, wiele osób mogło być pokrzywdzonych, ponieważ zgodziło się na niekorzystne warunki pracy:

O zmianach w prawie mówi Jerzy Łaboński, szef Okręgowej Inspekcji Pracy w Zielonej Górze:

– Od wielu lat domagaliśmy się zmian związanych z tzw. „umowami śmieciowymi” – przypomina Bogusław Motowidełko, przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Zielona Góra:

– Wprowadzone zmiany w prawie są korzystne dla pracowników – mówi Michał Piotrowski, radca prawny oraz członek Państwowej Inspekcji Pracy:

Organizatorami konferencji jest Państwowa Inspekcja Pracy w Zielonej Górze oraz Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego.