Waldemar G., były dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, został uniewinniony z zarzutu niegospodarności przy zakupach sprzętu medycznego za blisko 3,7 mln zł w trakcie trwania pandemii Covid-19.

Sąd skazał go jednak na rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata i 40 tysięcy złotych grzywny, a także zakaz sprawowania stanowisk kierowniczych na 5 lat za przyjmowanie łapówek od dostawców:

Do tego doszło 11 dni pobytu w apartamencie w Szklarskiej Porębie na koszt dostawcy.

Dwaj przedsiębiorcy ze Słońska usłyszeli z kolei wyroki 10 i 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu.

Wyrok nie jest prawomocny.