W województwie lubuskim startuje nowa akcja policji „Przyszłość a Ty”. Jej celem jest dotarcie do młodzieży przede wszystkim z antynarkotykowym przekazem. Akcję wspierają m.in. urząd marszałka, wojewody i kurator oświaty.

Mówi krajowy koordynator programu Grzegorz Jach:

W akcję zaangażowano młodzieżowy sejmik województwa lubuskiego, a także przedstawicieli młodzieżowych rad miasta.

– Dzisiaj ogromnym problemem są również zagrożenia związane z internetem. Ważne, żeby młodzi ludzie o tym rozmawiali. To oni nawzajem mają na siebie największy wpływ – przekonuje Ewa Omelczuk, dyrektorka zielonogórskiej delegatury kuratorium oświaty:

Dziś odbyło się spotkanie koordynujące start nowego programu. Więcej szczegółów poznać mamy wkrótce.