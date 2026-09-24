Sześciu mężczyzn w wieku od 25 do 32 lat odpowie przed sądem za pomoc innym osobom we wniesieniu wyrobów pirotechnicznych i ukryciu ich na stadionie żużlowym w Zielonej Górze. Race i inne środki zostały następnie odpalone podczas meczu żużlowego – poinformowała w czwartek (24 września) mł. asp. Anna Baran z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Skierowany do sądu akt oskarżenia w tej sprawie dotyczy wydarzenia z 13 lipca ub. roku, kiedy to na stadionie żużlowym w Zielonej Górze rywalizowały zespoły Falubazu Zielona Góra i Stali Gorzów. Podczas lubskich derbów w sektorze miejscowych kibiców zostały odpalone race.

Odpalenie rac podczas imprezy masowej nie jest wyłącznie złamaniem regulaminu stadionu. Taka sytuacja może stworzyć ogromne zagrożenie dla innych uczestników wydarzenia i zakłócić jego bezpieczny przebieg. Zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych jest to przestępstwo zagrożone karą od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia i takie konsekwencje grożą oskarżonym

– powiedziała mł. asp. Anna Baran.

Dodała, że największe znaczenie w namierzeniu podejrzanych odegrała praca policjantów służby kryminalnej z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, którzy dysponują bardzo dobrym rozpoznaniem środowiska kibiców i pseudokibiców. Istotnym elementem były również zapisy monitoringu, dzięki którym policjanci mogli przeanalizować zachowanie poszczególnych osób na stadionie.

Z ustaleń śledczych wynika, że osoby mające odpalić race nie działały przypadkowo. Wcześniej przygotowano sposób ich wejścia na stadion, przemieszczanie się oraz późniejsze opuszczenie miejsca ukrycia środków pirotechnicznych.

W realizacji tego planu miało pomóc sześciu mężczyzn w wieku od 25 do 32 lat. Ich rola polegała na umożliwieniu innym osobom wejścia na trybunę i poruszanie się pod sektorówką, czyli dużą flagą zakrywającą część trybuny. Osoby te były przebrane w kombinezony malarskie, co miało dodatkowo utrudnić ich rozpoznanie.