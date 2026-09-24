Do końca tego tygodnia wprowadzimy w mieście żałobę – poinformował podczas czwartkowej (24 września) konferencji burmistrz Jarosławia Marcin Nazarewicz. Z kolei wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul przekazała, że zostaną skierowane dodatkowe siły i środki zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom.

W czwartek przed południem (24 września) na terenie Jarosławskiego Opactwa przy ul. Benedyktyńskiej na Podkarpaciu 31-letni mężczyzna ranił nożem czerech mężczyzn i kobietę. Poszkodowani trafili do szpitala. Jedna z ranionych osób zmarła. Według relacji świadków do ataku doszło przed mszą święta.

Sprawca został zatrzymany. To 31-letni obywatel Ukrainy. Sprawą zajęła się prokuratura.

Składam wyrazy ogromnego współczucia rodzinie osoby, która nie żyje. Jesteśmy w kontakcie z samorządowcami. Pan burmistrz i pan starosta zwołał zespół zarządzania kryzysowego

– poinformowała podczas czwartkowej konferencji po jego zakończeniu wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.

Wojewoda podkarpacka podkreśliła, że w szpitalu przebywają obecnie cztery osoby, z których trzy są w stanie niezagrażającym życiu, a jedna w stanie ciężkim. Przekazała również, że wśród poszkodowanych trzy osoby są duchowne, a dwie świeckie.

Wskazała też, że najważniejszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa osób, które przebywają w Jarosławiu oraz w tej części województwa.

Z nami cały czas był zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji (…). Są komendanci powiatowi policji. Zostaną skierowane dodatkowe siły i środki zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom Jarosławia

– powiedziała Kubas-Hul.

Dodała, że osoby, które były świadkami tego zdarzenia zostały natychmiast objęte pomocą psychologiczną.

Jeżeli będzie taka potrzeba, żeby mieszkańcy byli objęci pomocą psychologiczną, również księża, czy siostry zakonne, które są w opactwie, też taka pomoc psychologiczna zostanie skierowana

– zapewniła wojewoda.

Z kolei burmistrz Jarosławia Marcin Nazarewicz przekazał, że w mieście do końca tygodnia zostanie wprowadzona żałoba.

W instytucjach publicznych zostaną odwołane wszelkie wydarzenia kulturalne i też skierujemy prośbę do wszystkich mieszkańców, żeby te decyzje uszanowali

– poinformował Nazarewicz.

Burmistrz Jarosławia zapytany o działania, jakie miasto podjęło w stosunku do szkół, podkreślił, że „mamy aktualnie stan alarmowy Bravo, jeśli chodzi o zagrożenia terrorystyczne, który już mówi, że należy mieć podwyższoną czujność w obiektach użyteczności publicznej, w tym szkołach, przedszkolach».

Kontaktowaliśmy się ze wszystkimi szkołami, żłobkami, przedszkolami, parafiami, instytucjami i informowaliśmy o tym zajściu, nie wiedząc jeszcze, jaki jest motyw tego zdarzenia, co kierowało sprawcą, aby szczególnie zwrócili uwagę w tym dniu na to, co się dzieje w placówkach, aby zadbali o swoich podopiecznych

– powiedział Nazarewicz.

Zaznaczył, że zasugerowano, że dyrektorom, by najmłodsze dzieci odebrali rodzice.

O modlitwę w intencji wszystkich poszkodowanych w ataku w Jarosławiu zaapelował również metropolita przemyski abp Adam Szal.

Niech to wydarzenie będzie okazją do refleksji, do solidarności i do wspólnej modlitwy za tych, którzy są dotknięci wydarzeniami nieraz bardzo brutalnymi, niezrozumiałymi. Oby one nie rodziły jakiejś nienawiści czy niechęci, ale by jakoś wpływały na naszą solidarność wzajemną, na naszą łączność duchową

– czytamy we wpisie zamieszczonym na stronie internetowej archidiecezji przemyskiej.

Hierarcha wezwał również do modlitwy w intencji sprawcy, „o jego nawrócenie i otrzeźwienie”.