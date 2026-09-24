Rządowe Centrum Bezpieczeństwa po godzinie 8 wysłało alert do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego: UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.
Alert do odbiorców znajdujących się na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego został wysłany po raz drugi tego dnia (24 września).
Wcześniej, rano RCB wysłało powiadomienia ostrzegające do mieszkańców: powiatów woj. lubelskiego: puławskiego, opolskiego, Lublin, lubelskiego, kraśnickiego, janowskiego, włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, Chełm, chełmskiego, krasnostawskiego, hrubieszowskiego, Zamość, zamojskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego, łukowskiego, Biała Podlaska, bialskiego, ryckiego, radzyńskiego, parczewskiego i lubartowskiego oraz mieszkańców powiatów woj. podkarpackiego: Tarnobrzeg, tarnobrzeskiego, stalowowolskiego, niżańskiego, leżajskiego, kolbuszowskiego, mieleckiego, dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego, Rzeszów, rzeszowskiego, łańcuckiego, przeworskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, Przemyśl, przemyskiego, sanockiego, leskiego, Krosno, krośnieńskiego i bieszczadzkiego. Alert obowiązywał ponad godzinę.
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!?Uwaga! Alert RCB!?
„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.”
Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego. pic.twitter.com/cvGwkFFnEE
— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) September 24, 2026
Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje m.in. na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych.
O operowaniu wojskowego lotnictwa poinformowało na X Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
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?? Uwaga. W związku z kolejnymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, ponownie operuje lotnictwo wojskowe w polskiej przestrzeni powietrznej.
Zgodnie z obowiązującymi procedurami… pic.twitter.com/Eej9cis31R
— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 24, 2026