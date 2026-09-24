Gmina Żary zaprasza do Bieniowa na pierwszy seans filmowy w plenerze. Darmową projekcję na leżakach zaplanowano na piątkowy wieczór na placu przy scenie obok remizy strażackiej. Organizatorzy zachęcają do udziału w spotkaniu całe rodziny.

To kolejna propozycja integracji lokalnej społeczności. Jak mówi wójt Leszek Mrożek jest to okazja do wspólnego spędzenia czasu i poznania się z nowymi mieszkańcami. – Chcemy, aby pojawiły się także dzieci, więc będzie bajka. Będzie także gorąca herbata – dodaje włodarz gminy:

Początek jutrzejszego seansu godzina 19.00.