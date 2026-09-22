Gmina Żary podpisała umowę na modernizację kolejnych dróg. Samorząd przeznaczy na ten cel blisko 2 miliony złotych. Nowe nawierzchnie pojawią się w kilku lokalizacjach. Pieniądze na sfinansowanie inwestycji w całości pochodzą z gminnej kasy.

W sumie roboty będą realizowane w 5 miejscowościach. Jak podkreśla wójt Leszek Mrożek takie zadania bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. – Poprawi się także jakość dojazdu mieszkańców do posesji – zaznacza włodarz gminy:

Łączna długość zmodernizowanych dróg to ponad 1,5 kilometra długości.