Kino „Przystań” w Pszczewie zostało nominowane do Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej im. Anny Sienkiewicz-Rogowskiej. PISF po raz 18. przyzna nagrody w dziesięciu kategoriach. Laureatów i laureatki poznamy dzisiaj, podczas uroczystej gali w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, w trakcie 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
– To dla nas ogromny zaszczyt. Nie mamy pojęcia, jak wśród tylu kin w Polsce nominowano nasze. Już sama nominacja to splendor i sukces – mówi Joanna Misiewicz z Gminnego Ośrodka Kultury w Pszczewie.
O laur zwycięzcy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii kino, oprócz placówki w Pszczewie ubiegać się będą kino „Pałacowe” w Poznaniu i kino „Światowid” w Katowicach.
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