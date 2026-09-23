Centrum Usług Społecznych w Żaganiu organizuje spotkania z organizatorem społeczności lokalnej. Specjalista OSL placówki będzie dostępny dla mieszkańców w różnych lokalizacjach miasta, aby porozmawiać o potrzebach Żaganian.

To także aktywizowanie i pomoc przy organizowaniu inicjatyw oddolnych. Jak mówi Bartosz Sulczewski celem jest również integracja przy wspólnych działaniach. – Tych miejsc, gdzie można przedstawić swoje sugestie czy pomysły będzie kilka. Następne zaplanowane jest na piątek w kompleksie sportowym Arena:

Na piątkowe spotkanie można przyjść w godzinach od 7.30 do 11.00.