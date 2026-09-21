Koszykarki KSSSE Enei AJP Gorzów Wielkopolski po raz piąty wygrały międzynarodowy turniej, który przed każdym sezonem rozgrywany jest w czeskim Trutnovie.

W półfinale gorzowianki pokonały niemiecki MBC Halle 70:55, a w meczu o pierwsze miejsce zespół trenera Dariusza Maciejewskiego wygrał z gospodyniami turnieju, Karę Trutnov 81:55.

Wyniki meczów gorzowskiej drużyny:

KSSSE Enea AJP Gorzów – MBC Halle 70:55 (23:17, 12:7, 18:17, 17:14)

Stephanie Jones 13 (5zb), Magdalena Szymkiewicz 12, Courtney Hurt 11, Weronika Telenga 9 (5zb), Kseniya Malashka 8, Elle Ladine 7, Klaudia Gertchen 3, Wiktoria Stasiak 3, Magdalena Kloska 2, Wiktoria Kuczyńska 2, Weronika Steblecka 0, Gabriela Lebiecka 0

KARA Trutnov – KSSSE Enea AJP Gorzów 55:81 (9:13, 13:28, 18:18, 15:22)

Elle Ladine 17 (5zb), Stephanie Jones 15 (6zb), Weronika Telenga 10 (8zb), Courtney Hurt 8 (5zb), Kseniya Malashka 8, Magdalena Szymkiewicz 6 (6zb), Wiktoria Stasiak 5, Magdalena Kloska 4, Weronika Steblecka 3, Klaudia Gertchen 3, Gabriela Lebiecka 2, Wiktoria Kuczyńska 0