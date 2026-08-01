Podróż samochodem przez Bułgarię jest od dziś (1 sierpnia) droższa. W życie weszły nowe stawki elektronicznych winiet, wyższe średnio o 30 procent.

Najbardziej odczują to turyści jadący nad Morze Egejskie. Tygodniowa winieta dla samochodów osobowych zdrożała z 7 euro 70 centów do 10 euro. Więcej kosztują także winiety jednodniowe i weekendowe. Elektroniczne winiety pozostają obowiązkowe na wszystkich drogach publicznych i są przypisane do numeru rejestracyjnego pojazdu.

Bułgarski rząd tłumaczy podwyżkę koniecznością zdobycia dodatkowych środków na utrzymanie i modernizację infrastruktury drogowej. Według szacunków nowe stawki mają przynieść budżetowi ponad 22 miliony euro jeszcze w tym roku, a w kolejnych latach – ponad 50 milionów euro rocznie. Środki mają zostać przeznaczone na remonty i rozbudowę sieci dróg.