Trzy medale w tym dwa złote przywieźli z regat Nadziei Olimpijskich w Bratysławie rywalizujący w kategorii U17 Maciej Bargiel i Bartosz Kulpa.

Kajakarze G`Power Gorzów zwyciężyli wraz z kolegami z czwórki na 500 metrów oraz zajęli 2. miejsce w dwójce na 500, czyli w konkurencjach olimpijskich, a także byli najlepsi w nieolimpijskiej konkurencji K2 na 1000. Jak mówi Maciej Bargiel także ta ostatnia konkurencja była bardzo wymagająca:

W Bratysławie brązowy medal w młodszej kategorii wiekowej zdobył również Mikołaj Kleist z G`Power w K1 na 5000 metrów. W tej konkurencji wśród dziewcząt na pierwszym miejscu przypłynęła jego klubowa koleżanka Julia Kamieniecka, ale kilka godzin po starcie została zdyskwalifikowana za udział w kolizji.

Maciej Falbagowski z KKS Nowa Sól wraz z partnerem z kadry Bartoszem Osińskim w konkurencjach C2-500 m oraz C2 – 1000 m zajęli wysokie piąte miejsce:

W swoich, debiutanckich startach klubowy kolega Falbagowskiego – Maciej Cichocki rywalizował w dwóch konkurencjach na dłuższych dystansach. W kat. C1 – 1000 m wywalczył 9 miejsce w półfinale, a w finale w kat. C1 – 5000 m zakończył zmagania na 11 miejscu.