W lekkoatletycznych Mistrzostwach Polski do lat 16 dwa medale zdobyły reprezentantki AZS AWF Gorzów.

Złoto w skoku w dal wywalczyła Aleksandra Posmyk z wynikiem 5,94, który jest jej najdalszym oficjalnym skokiem w życiu:

Brąz w rzucie młotem zdobyła Maja Wrębel. Jej wynik to 46,99 m. Do srebrnej medalistki straciła 63 centymetry, natomiast zwyciężczyni zdeklasowała całą stawkę, bowiem rzuciła ponad 60 metrów. Wrębel jest zadowolona ze startu w Lubinie:

Srebrny medal w biegu na 2000 metrów zdobyła reprezentantka klubu Postomia Sulęcin-Kołczyn Antonina Urbańska. To pierwszy medal tego klubu w historii Mistrzostw Polski Młodzików, pierwszy w konkurencji biegowej i drugi w ogóle w zawodach rangi mistrzostw Polski. O sukcesie swojej zawodniczki mówi trener Ireneusz Góra:

Srebro w rzucie dyskiem zdobył Ezau Guść z Lubusza Słubice.