Michał Chorbiński z Żar zwyciężył Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski w klasie 3. Wraz z pilotem Adamem Chrzanowskim przypieczętowali tytuł w miniony weekend (18-19 września), triumfując w 70. Rajdzie Wisły.

Załoga z Lubuszaninem za kierownicą Renault Clio Rally3 wygrała pięć z sześciu tegorocznych rund w swojej klasie. Chorbiński i Chrzanowski byli bliscy zgarnięcia kompletu zwycięstw, gdyż prowadzili w zaliczanym do mistrzostw Europy Rajdzie Polski, jednak nie ukończyli tych zawodów przez wypadek na przedostatnim odcinku specjalnym.

Z Michałem Chorbińskim rozmawiamy o ostatniej, decydującej rundzie, całym sezonie oraz marzeniach: