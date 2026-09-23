We wtorek (22 września) odbyła się ogniowa część ćwiczenia Dzielny Bóbr-26, będącego elementem federacji ćwiczeń wojskowych pod kryptonimem Czarny Obrońca–26. Oglądał ją m.in. wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda. Szkolenie odbyło się na pasie taktycznym wędrzyńskiego poligonu w Trzemesznie Lubuskim – poinformował szef sekcji prasowej 11 LDKPanc mjr Artur Pinkowski.

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Realizowaliśmy dzisiaj część ogniową ćwiczenia Dzielny Bóbr-26 działając w trzech domenach – na lądzie, w powietrzu i w cyberprzestrzeni. Mieliśmy zapewnioną osłonę informatyczną, a z powietrza wsparcie samolotów F-16 i śmigłowców szturmowych Apache. Zadaniem ćwiczących żołnierzy było odparcie zmasowanego ataku na nasz kraj

– powiedział PAP mjr Pinkowski.

Dodał, że w tym epizodzie brali udział głównie żołnierze z 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza.

Najważniejsze w tym ćwiczeniu było testowanie modelu 44 wdrażanego w tej brygadzie, czyli koncepcji zmian struktury batalionu wojsk lądowych polegającej na zastąpieniu jednej z kompanii bojowych wyposażonych w konwencjonalny sprzęt, kompanią bezzałogowych systemów uzbrojenia i dronów. Taki model w przyszłości ma obowiązywać w jednostkach wojsk lądowych naszej armii

– dodał mjr Pinkowski.

We wtorkowych strzelaniach na pasie taktycznym brały udział transportery Rosomak, czołgi Leopard i artyleria. Było także wspomniane wsparcie z powietrza oraz były testowane prototypowe produkty przemysłu obronnego, nowe technologie, rozwiązania bazujące na elementach sztucznej inteligencji, robotyce oraz łączności cyfrowej.

Czarny Obrońca-26 to federacja kilkunastu ćwiczeń realizowanych jednocześnie na lądzie, w powietrzu i na morzu, a jego głównym celem jest weryfikacja zdolności polskiej armii do prowadzenia działań obronnych oraz współdziałania różnych rodzajów wojsk. Pierwszoplanowym ćwiczącym jest 11 Dywizja Kawalerii Pancernej z Żagania, a jej ćwiczenie realizowane na poligonach w Białej Górze, Żaganiu, Świętoszowie i Wędrzynie nosi nazwę Dzielny Bóbr-26.

Podczas federacji ćwiczeń Czarny Obrońca-26 są sprawdzane procedury dowodzenia i kierowania działaniami wojsk, przemieszczania pododdziałów i sprzętu oraz zabezpieczenia logistycznego. Ocenie podlega również współdziałanie wojska z administracją publiczną i innymi służbami.

Ćwiczenia zakładają różne epizody szkoleniowe. Wojska Lądowe przeprowadziły już m.in. pokonywanie przeszkody wodnej na Odrze. Prowadzone są działania lotnicze i morskie, w tym rozpoznanie podwodne, wykrywanie i identyfikacja obiektów oraz szkolenie z wykorzystaniem bezzałogowych systemów.

W ramach Czarnego Obrońcy-26 zaplanowano także strzelanie torpedowe na morzu, desantowanie żołnierzy 6. Brygady Powietrznodesantowej oraz zadania ogniowe Wojsk Lądowych z wykorzystaniem czołgów, transporterów opancerzonych, artylerii i śmigłowców, wspieranych przez samoloty i drony.

Federacja ćwiczeń rozpoczęła się 14 września i potrwa do 24 września br. Zasięgiem obejmuje województwa: lubuskie, pomorskie i zachodniopomorskie, Morze Bałtyckie i przestrzeń powietrzną całej Polski. Nazwa Czarny Obrońca-26 nawiązuje do miana, jakim jest określana lubuska dywizja, nazywana Czarną Dywizją.

W strukturze 11 LDKPanc są dwie brygady pancerne w Świętoszowie i Żaganiu dysponujące m.in. czołgami Leopard, brygada zmechanizowana w Międzyrzeczu, dwa pułki – artylerii i przeciwlotniczy oraz batalion dowodzenia. Dowództwo znajduje się w Żaganiu, podobnie jak jedna z brygad pancernych. Pozostałe jednostki są rozmieszczone w garnizonach województw: lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego.

Żołnierze tej dywizji pancernej należą do elity wojsk lądowych polskiej armii, wielu z nich to weterani wielu misji poza granicami naszego kraju, m.in. w Iraku czy Afganistanie.