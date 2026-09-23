Gościem Krzysztofa Baługa jest Elżbieta Polak, posłanka KO
Gościem Krzysztofa Baługa jest Elżbieta Polak, posłanka KO
We wtorek (22 września) odbyła się ogniowa część ćwiczenia Dzielny Bóbr-26, będącego elementem federacji ćwiczeń wojskowych pod kryptonimem Czarny Obrońca–26....
Umowa o imporcie potażu z Białorusi przez USA byłaby ryzykowna, ale technicznie będzie trudna do zrealizowania – powiedziała PAP liderka...
Z okazji 25 lat swojego istnienia spółka PKP Intercity od środy do piątku będzie sprzedawała bilety na część swoich połączeń...
W Żagańskim Pałacu Książęcym w sobotę odbędzie się Kongres Kobiet. Organizatorzy zapraszają mieszkanki regionu na wykłady, panele eksperckie czy prezentacje...
Na powstanie KOR największy wpływ miało poczucie podmiotowości środowisk, które go tworzyły, ważne też było pozbycie się sposobu myślenia w...
Ewa Rawa z zawodu jest nauczycielką nauczania początkowego. Była przekonana, że jej pracę zawodową wypełni nauczanie najmłodszych, jednak trafiła do...
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