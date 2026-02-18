Senator Mirosław Różański dołączył do grupy parlamentarzystów, którzy opuścili dziś klub Polski 2050. Dziś doszło do rozłamu w klubie. Opuściła go połowa dotychczasowych członków. Większość założyła nowy, pod nazwą „Centrum”.

Gen. Mirosław Różański jest senatorem wybranym z okręgu międzyrzecko-świebodzińskiego. Zapowiedział, że na razie pozostanie niezrzeszony, bo czeka na szczegóły dotyczące funkcjonowania nowego klubu. Warto dodać, że jako były mundurowy nie należał do partii Polska 2050. Był jedynie członkiem klubu parlamentarnego.

W Polsce 2050 pozostała lubuska posłanka Maja Nowak, która jest pełnomocniczką rządu ds. osób niepełnosprawnych.