Gracjan Jedut – zapaśnik Agrosu Żary zdobył złoty medalem podczas międzynarodowych mistrzostw Polski U23. Na podium stanął także inny zapaśnik Agrosu Yurii Bulavchenko.

W turnieju w Piotrkowie Trybunalskim, Gracjan Jedut w finale pokonał reprezentanta Danii Briana Santiago. A jaka była droga do finału:

W turnieju w Piotrkowie Trybunalskim brązowy medal dla Agrosu zdobył Yurii Bulavchenko. Do walk o brązowe medale stanęli również: Tomasz Maślanka,

Bartosz Drapacz i Szymon Szczygielski. Drużynowo Agros zajął piąte miejsce. Mówi Maksym Chepurko – szkoleniowiec zapaśników Agrosu: