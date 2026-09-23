Państwowa Inspekcja Pracy i Uniwersytet Zielonogórski są organizatorami konferencji pod hasłem „Umowa o pracę czy cywilnoprawna? Granice elastyczności zatrudnienia a rola Państwowej Inspekcji Pracy w ochronie pracowników”.

– Odpowiedź na to pytanie jest szczególnie ważna w kontekście nowych regulacji ustawowych – mówi Jerzy Łaboński, Okręgowy Inspektor Pracy w Zielonej Górze.

Konferencja rozpocznie się w czwartek (24.09) o godzinie 9.30 w Campusie A Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Patronem medialnym konferencji jest Radio Zachód