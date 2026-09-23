Gmina Przewóz zaprasza do uczestnictwa w cyklicznych warsztatach z linorytu. Spotkania odbywać się będą w bibliotece gminnej w miejscowości oraz w świetlicy wiejskiej w Sanicach. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

W książnicy realizowanych jest kilka form aktywności dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jak mówi prowadząca zajęcia lokalna artystka Alicja Śmiałek ciekawą techniką artystyczną jest również linoryt. – Warsztaty przeznaczone są dla każdego i co ważne nie trzeba mieć wcześniejszego doświadczenia plastycznego – zaznacza prowadząca spotkania:

Początek czwartkowych spotkań godzina 17.00.